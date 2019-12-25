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Оппозиционеры вновь попытались согласовать митинг "СтопБеглов"
Сегодня, 19:51
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Оппозиционеры вновь попытались согласовать митинг "СтопБеглов"

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Предыдущие заявки были отклонены.

Стало известно, что представители оппозиции подали заявку на проведение митинга в связи с неудовлетворительной работой губернатора Петербурга и утратой доверия населения. О будущем митинге "СтопБеглов", заявка на который подана в четвертый раз, 6 октября на своей странице в Facebook написал активист Красимир Врански.

Отмечается, что предыдущие две заявки по разным причинам были отклонены.

Ранее мы сообщали о том, что на площади у торгово-развлекательного комплекса "Галерея" собрались десятки активистов и журналистов. Поводом стала объявленная в Сети акция "СтопБеглов". 

Как выяснилось, они подавали заявку на проведение публичного митинга в этот день. В Смольном отказали в согласовании из-за "коронавирусных ограничений". Организаторы назвали новую акцию "немитинг". Ждет ли новую заявку схожий итог – узнаем скоро.

Фото: Piter.tv

Теги: митинг, петербург, стопбеглов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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