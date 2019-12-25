Оппозиционеры вновь попытались согласовать митинг "СтопБеглов"

Предыдущие заявки были отклонены.

Стало известно, что представители оппозиции подали заявку на проведение митинга в связи с неудовлетворительной работой губернатора Петербурга и утратой доверия населения. О будущем митинге "СтопБеглов", заявка на который подана в четвертый раз, 6 октября на своей странице в Facebook написал активист Красимир Врански.

Отмечается, что предыдущие две заявки по разным причинам были отклонены.

Ранее мы сообщали о том, что на площади у торгово-развлекательного комплекса "Галерея" собрались десятки активистов и журналистов. Поводом стала объявленная в Сети акция "СтопБеглов".

Как выяснилось, они подавали заявку на проведение публичного митинга в этот день. В Смольном отказали в согласовании из-за "коронавирусных ограничений". Организаторы назвали новую акцию "немитинг". Ждет ли новую заявку схожий итог – узнаем скоро.

Фото: Piter.tv