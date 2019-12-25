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Опоздавших в музеи Петербурга из-за перекрытий дорог пустят на другие сеансы
Сегодня, 19:29
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Опоздавших в музеи Петербурга из-за перекрытий дорог пустят на другие сеансы

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Свое решение объявили два городских музея.

Опоздавших в музеи Петербурга из-за перекрытий дорог пустят на другие сеансы. Об этом днем 6 февраля заявили в пресс-службе Государственного Эрмитажа. В музее отметили, что посетителей, не успевших к определенному времени, будут пускать беспрепятственно.

Позже сообщениями аналогичного толка поделились в музее Анны Ахматовой.

Дороги в центре города были перекрыты в период до 16 часов. В настоящее время открыта станция метро "Невский проспект", а другой общественный транспорт вернулся на главный проспект города.

Фото: Piter.tv

Теги: музеи, перекрытия дорог, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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