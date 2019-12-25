Опоздавших на свой сеанс посетителей не будут пускать в Русский музей

К посетителю, который опоздает более, чем на 10 минут, могут применить санкции.

Посетителя Русского музея будут измерять температуру, а сотрудники музея будут использовать маски, перчатки и защитные экраны. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" рассказала заместитель генерального директора по развитию и связям с общественностью Анна Цветкова.

В случае отсутствия СИЗ у посетителей, их можно приобрести в вендинговых аппаратах в прикассовой зоне. Вход будет осуществляться через центральные ворота, однако далее горожан направят к Михайловскому дворцу. Посетителей будут запускать по сеансам по 10 человек, интервал между ними составляет 20 минут. В случае опоздания более, чем на 10 минут, посетителя могут не пустить в музей, так как это приведет к нарушению норм. Правила носят временный характер.

Предполагается, что одновременное в музее будет находиться около 250-300 человек. В обычное время их количество может достигать 3 тыс. человек.

Напомним, с 15 июля для посетителей откроются корпус Бенуа и Михайловский дворец.

Фото: tonkosti.ru