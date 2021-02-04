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Концерт "Оперный Петербург"
Сегодня, 19:27
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Концерт "Оперный Петербург"

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Музыкальный вечер пройдет во Дворце искусств Ленинградской области 27 июня. Начало в 19:27. Для зрителей старше 6 лет.

Солисты ФДМ в сопровождении Оркестра Ленинградской области исполнят арии и фрагменты опер русских музыкантов. Композиторы жили и творили в Северной столице. Зрители насладятся произведениями М.Глинки, П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского, А.Бородина, Э.Направника, И.Стравинского.

Автор программы — Наталия Комарова.

Ведущая — Росина Цидулко.

Дирижер — Михаил Голиков.

Солисты "Оперного Петербурга" —  Александр Минченко, Анастасия Васильева, Виталий Соболев, Григорий Яцентковский, Даниил Соколов, Екатерина Шигапова, Любовь Райская, Надежда Вазагова, Пелагея Тихонова, Полина Новикова, Татьяна Волкова.

Фото: предоставлено организатором, Pxhere

Теги: дворец искусств ленинградской области, концерт, оперный петербург
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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