Концерт "Оперный Петербург"

Солисты ФДМ в сопровождении Оркестра Ленинградской области исполнят арии и фрагменты опер русских музыкантов. Композиторы жили и творили в Северной столице. Зрители насладятся произведениями М.Глинки, П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского, А.Бородина, Э.Направника, И.Стравинского.
Автор программы — Наталия Комарова.
Ведущая — Росина Цидулко.
Дирижер — Михаил Голиков.
Солисты "Оперного Петербурга" — Александр Минченко, Анастасия Васильева, Виталий Соболев, Григорий Яцентковский, Даниил Соколов, Екатерина Шигапова, Любовь Райская, Надежда Вазагова, Пелагея Тихонова, Полина Новикова, Татьяна Волкова.
Фото: предоставлено организатором, Pxhere
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