Компания вернулась на рынок РФ, с которого ушла в 2015 году.

Opel возобновил продажи автомобилей в России. Ранее компания ушла с российского рынка в 2015 году. В PSA Peugeot Citroen заявили, что начинается реализация новых моделей бренда. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.

С 16 декабря первые машины немецкого производителя поступили в автосалоны официальных дилеров. Иномарки можно купить в Москве, СПб, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе. Для заказа доступен кроссовер Grandland X, изготавливаемый на заводе в Айзенахе, а также микроавтобус Zafira Life, который создается на территории Калуги.

Ранее Piter.tv писал о том, что Opel показал видео секретного кроссовера Crossland X.

