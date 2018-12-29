У ТРЦ "Рио" демонтируют опасную горку

Сооружение имело недостаточный выкат.

Прокуратура Фрунзенского района потребовала демонтировать опасную горку, которая установлена у ТРЦ "Рио" на улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным специалистов, предприниматель заключил договор с торгово-развлекательным центром об аренде земельного участка. В этом месте была установлена огромная горка, кататься на которой можно было за деньги.

Проверка показала, что горка небезопасна для людей. Сооружение не имеет достаточного выката, что несет угрозу для жизни и здоровья катающихся. Предпринимателя и руководство ТРЦ предупредили об устранении нарушений.

В настоящий момент горка закрыта. В ближайшее время ее разберут.

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Фото: procspb.ru