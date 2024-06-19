Три вражеских БПЛА перехвачены и уничтожены в небе над Ленобластью

На некоторое время в 47 регионе была объявлена опасность БПЛА.

Российские системы ПВО перехватили и сбили в это воскресенье, 3 августа, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко уточнил, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Временно ограничили работу аэропорта Пулково: с 10:00 утра было задержано 39 рейсов. Однако к текущему моменту воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что водителям Петербурга простят неоплату парковки в период действия ограничений из-за БПЛА.

Фото: Piter.TV