Опасный пансионат в Усть-Ижоре лишится пожилых подопечных по решению суда

Прокуратура нашла в учреждении противопожарные и санитарные нарушения.

Пансионат для престарелых людей и инвалидов "Долгожитель" в Усть-Ижоре могут признать опасным. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга, ведомство провело проверку в учреждении и выявила ряд грубых нарушений.

Установлено, что пансионат в арендуемом жилом доме на Социалистической улице устроил индивидуальный предприниматель. На момент проверки в учреждении находились 23 пожилых человека, некоторые из которых не могли передвигаться и обслуживать себя самостоятельно в силу состояния здоровья. Как выяснилось, приспособленные под палаты помещения и дом в целом не отвечают санитарным и противопожарным требованиям. Кроме того, для жизни и здоровья стариков имелась реальная угроза.

Прокуратура обратилась с материалами дела к следователям, возбуждено и расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также направлен иск в суд об обязании бизнесмена и собственника помещения прекратить деятельность "Долгожителя". До рассмотрения спора по существу суд приостановил работу пансионата.

В настоящее время решается вопрос о передаче пожилых людей их родственникам или в социальные организации города.

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