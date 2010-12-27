Олимпиаду по экономике в Петербурге выиграли школьники из Бразилии

Российская команда заняла пятое место.

С 24 по 31 июля в Петербурге прошла международная олимпиада школьников по экономике. В ней приняли участие 29 команд из 24 стран. Победителями стали представители Бразилии. Она была организована на инициативе Высшей школы экономики, сообщила пресс-служба университета.

Школьники прошли три этапа - соревнования по финансовой грамотности, экономике и решение бизнес-кейсов. Работы участников проверяли члены жюри из высших учебных заведений США, Австрии, России, Испании и Латвии.

В командном состязании золото получили школьники из Бразилии. На втором и третье месте расположились ребята из Китая. Российская сборная заняла пятое место. Также были выбраны победители в личном зачете. Абсолютным лидером стал Эндрю Пей из Китая. Он набрал 172, 5 балла из возможных 200.

Олимпиада призвана стимулировать интерес школьников со всего мира к экономике и предпринимательскому делу, а также развивать их знания и навыки в этой области. ВШЭ стал первым университетом, который выступил с инициативой проведения таких соревнований в международном формате. Впервые олимпиада прошла в 2018 году.

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Фото: Валерия Кузнецова / spb.hse.ru