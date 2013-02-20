Олег Тактаров рассказал о работе в кризисный для киносферы период

Piter.TV побывал на съемочной площадке в Ленобласти и узнал, как актер относится к разрыву сотрудничества зарубежных кинокомпаний с Россией.

В среду, 24 августа, в Ленобласти стартовала работа над кинокартиной "Квест" режиссера Ивана Архипова. Одну из ролей в фильме исполняет Олег Тактаров. Piter.TV узнал у актёра, как складывается работа в индустрии после разрыва сотрудничества иностранных кинокомпаний с Россией.

По словам Тактарова, талантливых людей в кинобизнесе не становится больше или меньше в зависимости от эпохи. Более того, актёр считает, что часто при трудных внешних условиях "зерно", которое не могло прорости в более стабильное время, начинает мощно крепнуть. По признанию Тактарова, в период 90-х годов он на личном примере понял, что бизнес можно успешно развивать даже в не самые однозначные для страны времена.

А вот когда всё стало хорошо – жировали наши фильмейкеры, актёры получали за съёмочный день по 300-500 тыс. рублей, при этом их знали только в России – тогда не было ни одного проекта, которым я бы горел (за редким исключением). Я поймал себя на мысли, что мне сегодня интересно. Олег Тактаров, актёр

Напомним, что по сюжету фильма неблагополучные дети из разных слоев общества со своими родителями попадают в непростой лагерь с целью перевоспитания. Однако они не справляются с задачами в социуме, попадают в конфликты и просят отцов, чтобы их забрали домой. В ночь перед отъездом пропадает ребёнок, и всех просят помочь с поисками. Разбив детей на группы из трёх человек, героев оставляют на опушке у леса. Зайдя в лес, дети становятся невольными свидетелями преступления и попадают в руки бандитов.

Подробнее о съёмках фильма мы рассказываем здесь.

Видео: Алина Клинникова и Жасмин Гюлдан для Piter.tv