Фронтмен "АукцЫона" объяснил, почему в "современной" музыке нет талантов 

По мнению музыканта, сегодня практически не осталось уникальных и обаятельных музыкантов.

Музыкант, шоумен, фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша объяснил изданию "Аргументы и факты", почему в "современной" музыке нет талантов.

По мнению музыканта, сегодня практически не осталось уникальных и обаятельных музыкантов, да и сама музыка не представляет собой ничего нового и особенного.

Это очередные 15 "сплинов", 30 "Кино" и 20 "ДДТ". Очень редко бывают самобытные команды. Олег Гаркуша

На радио, по словам Гаркуши, слушатели с легкостью смогут узнать голоса Саши Васильева, Бориса Гребенщикова, Гарика Сукачева, а вот современных исполнителей – нет. Сегодня, считает фронтмен группы, музыка неинтересная, скучная и не цепляющая. Гаркуша также является руководителем арт-центра "Гаркундель", на сцене которого выступают интересные самобытные артисты, однако им, по словам фронтмена, не светит.

Не тот формат: некоторые делают очень серьезные вещи, и это чрезвычайно круто. Но это элитарное искусство, оно не массовое абсолютно. Олег Гаркуша

Музыкант считает, что сейчас везде образовываются клубы по интересам. "Каждый сидит в своем ютуб-канале, в котором ему нравится, а также слушает ту музыку, которая ему нравится".

Условно говоря, стадионов не будет уже никогда. Олег Гаркуша

Ранее Гаркуша выступил против закрашивания стрит-арта с Игорем Тальковым.

Фото: wikipedia.org