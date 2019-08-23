Около 60% россиян предпочитают медикам самолечение

Опрос проходил среди 11, 7 тысяч российских пользователей портала "Здоровье Mail.ru".

Около 60% россиян предпочитают не ходить в больницы, а заниматься самолечением. Соответствующее исследование опубликовано на портале "Здоровье Mail.ru".

Согласно опросу, около 28% россиян обращаются в поликлиники при плохом самочувствии. При этом 31% болеющих хоть один раз, но обращались к знахарям и целителям.

Эксперты выяснили, что 9% россиян добавляют к рецептам врача свои методы лечения. Кроме того, 5% лечатся исключительно гомеопатией, биологически активными добавками и народными рецептами.

Среди самых популярных направлений лидирует фитотерапия (траволечение) - ей доверяют 22%, лечение продуктами пчеловодства (14%), мануальная терапия (7%) и гомеопатия (7%) сказано в исследовании

Опрос провели среди 11, 7 тысяч российских пользователей портала "Здоровье Mail.ru".

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Видео:Piter.TV