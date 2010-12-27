Специалисты назвали самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

В их числе маляр, водитель и медик.

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали самые опасные для репродуктивного здоровья профессии. Списком делиться телеканал RT.

Оказалось, что на возможность родить негативно влияют сферы деятельности, связанные с воздействием химических факторов. В их числе такие профессии как маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник и литейщик. Также на репродуктивную функцию оказывают влияние вибрации, которые получают водители, граверы, дорожники, клепальщики и шлифовальщики.

Вредна для здоровья женщин работа, связанная с микроорганизмами. Речь идет о работе в медучреждениях, лабораториях, водоочистных сооружениях, пищевой промышленности и животноводстве.

Кроме того, женщинам не рекомендуется работать там, где приходится поднимать тяжести или находится в помещении с экстремальным микроклиматом (холодным или жарким) или воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей.

Специалисты подчеркнули, что вред от опасных факторов может сказаться не только на способности родить, но и на здоровье ребенка. У плода может нарушиться процесс формирования органов, начаться генетические сбои. Кроме того, возможны случаи выкидышей и мертворождения.

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