Жители Выборга стали активными участниками акции "Бесплатная цифровая приставка"

Всего разыграли 150 бесплатных ТВ-приставок.

Жители Выборга приняли активное участие в акции "Бесплатная цифровая приставка". Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленобласти.

Акция была организована ко дню полного перехода Ленобласти на цифровое эфирное телерадиовещание. Организатором выступил комитет цифрового развития региона и МФЦ "Мои Документы". Накануне проведения акции, зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) могли любые желающие. Прошедшие регистрацию получали возможность получения бесплатной ТВ-приставки.

За неделю количество зарегистрированных в ЕСИА жителей области увеличилось в 1,5 раза. Выборжане стали самыми активными участниками акции. Там количество регистраций выросло почти в 3 раза,

-резюмировала председатель комитета цифрового развития Ленобласти Виктория Кузнецова.

Победителя розыгрыша стали 23 жителя Выборга. Впереди оказались только 29 человек, проживающих в Гатчинском районе. Также в акции приняли участие граждане из Всеволожского, Тосненского и других районов Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что выборгский велоклуб "Локомотив" отметит 45-летие.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти