Прокуратура и КГИОП занялись окном, превращенном в дверь, на набережной Грибоедова

Окно превратили в дверь: возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения федерального законодательства об объектах культурного наследия. К проведению проверки привлечены специалисты КГИОП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, здание на набережной канала Грибоедова, 18-20 является выявленным объектом культурного наследия "Дом П.Т. Лесникова".

Проверка показала, что оконный проем переоборудован в дверь. При этом задание КГИОП на проведение работ не выдавалось, проектная документация не согласовывалась.

В связи с повреждением объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась выплат предпринимателю за его услуги.

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