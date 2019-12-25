Прокуратура Петербурга добилась выплат предпринимателю за его услуги

Благодаря прокурорскому реагированию предпринимателю выплачено свыше 600 тысяч рублей.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, учреждением здравоохранения нарушен срок оплаты подрядчику услуг по государственному контракту в размере более 600 тысяч рублей.

Прокуратура района внесла представление. По результатам его рассмотрения предпринимателю произведена оплата.

Прокурор района возбудил в отношении ответственного лица в учреждении здравоохранения дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты услуг при закупках для обеспечения нужд).

Ранее сообщалось, что петербуржец получил 4 года строгого режима за сбыт наркотиков в Колпино.

Фото: Piter.TV

