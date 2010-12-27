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В школе Московского района Петербурга нашли охранника без лицензии
Сегодня, 10:34
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Cherepanov

В школе Московского района Петербурга нашли охранника без лицензии

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Компании, на которую он работает, грозит штраф.

Прокуратора Московского района Петербурга проверила соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Оказалось, что в школе №484 без лицензии работает охранник из фирмы ООО "ЧОП Пересвет-СПБ". Теперь компании грозит штраф, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратора возбудили дело об административном нарушении.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургский ресторан быстрого питания могут оштрафовать на полмиллиона за соус по цене 6 рублей.

Фото: Pixabay

Теги: безопасность, московский район, чоп, школа 484, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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