На "Скандинавии", "Сортавале" и "Коле" ограничат движение 8 октября

В Ленобласти 8 октября ограничат скорость на нескольких федеральных трассах.

В Ленинградской области в четверг, 8 октября, на нескольких федеральных трассах будут действовать ограничения движения. Они связаны с дорожными работами, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе Р-21 "Кола" на участке км 12–260 с 08:00 до 19:00 ограничат скорость в обоих направлениях. Специалисты будут мыть и очищать дорогу, проводить ремонт, выправку и устанавливать дорожные знаки.

На М-10 "Россия" ограничения скорости в обоих направлениях будут действовать с 08:00 до 19:00 на участке км 593–674. Там проведут мойку и очистку дороги, ремонт, выправку и установку дорожных знаков. На км 652 в направлении Москвы круглосуточно ограничат движение для восстановления барьерного ограждения.

На А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" на участке км 34–0–34 в правой полосе с 08:00 до 17:00 ограничат скорость из-за работ по скашиванию травы на обочинах и откосах, а также ликвидации размывов. На участке км 106–149 с 08:00 до 19:00 ограничения в обоих направлениях введут на время мойки, очистки, ремонта, выправки и установки дорожных знаков.

На А-114 "Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 331–531 с 08:00 до 19:00 ограничат скорость в обоих направлениях. На дороге будут проводить мойку, очистку и ремонт, выправлять элементы дороги и устанавливать дорожные знаки.

На А-181 "Скандинавия" с 08:00 до 20:00 ограничения в обоих направлениях будут действовать на участке км 47–100 во время ручного и механизированного скашивания травы. На участке км 47–65 в этот же период проведут ремонт люков. На км 100–121 ограничение скорости связано с нанесением дорожной разметки. Кроме того, на км 121–130 будут косить траву на обочинах и в полосе отвода.

На подъезде к Выборгу № 1 на участке км 1–3 с 08:00 до 19:00 ограничат скорость из-за уборки смета у барьерного ограждения.

На подъезде к МАПП "Светогорск" на участке км 0–48 с 08:00 до 20:00 будут ремонтировать водоотводные лотки. На участке км 0–24 в это же время пройдет механизированная очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи. На А-181 "Магистральная" на всем участке км 0–124 с 08:00 до 20:00 ограничат скорость для ликвидации деформаций асфальтобетонного покрытия.

На А-121 "Сортавала" ограничения будут действовать сразу на нескольких участках. На отрезках км 0–37 и в районе транспортных развязок км 10, 15, 27 и 33 с 08:00 до 20:00 проведут уборку мусора, мойку покрытия, замену отдельных секций барьерного ограждения и другие работы. На км 15–27 в это же время будут ремонтировать водоотводные лотки.

На участке км 33–34 в направлении Петербурга ограничение действует с 08:00 6 октября до 20:00 16 октября. Здесь восстанавливают гидроизоляцию и защитный слой бетона.

На участке км 37–78 и в районе развязок км 40, 50, 56, 64, 70 и 72 с 08:00 до 20:00 будут убирать мусор, очищать покрытие, устанавливать указательные вехи, устранять деформации дороги и размывы. На км 77–146 в этот же период будут очищать остановки общественного транспорта, площадки отдыха и автомобильные стоянки. На км 123–125 проведут уборку грунта от бортового камня, а на км 134 установят малые архитектурные формы на площадке отдыха.

На А-180 "Нарва" на участке км 35–40 в направлении Кингисеппа с 08:00 до 17:00 ограничат скорость в правой полосе. Рабочие будут очищать ливневые лотки.

На Р-23 "Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь" на участке км 69–73–69 с 10:00 до 17:00 ограничат скорость в обоих направлениях из-за проливки швов и трещин. На участке км 158–112–158 в правой полосе с 08:00 до 17:00 будут проводить подсыпку обочины, а на км 112–158 в правой стороне — ее планирование.

Кроме того, на участке км 70–60–80 с 09:00 до 18:00 ограничат скорость в правой полосе для нанесения дорожной разметки.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)