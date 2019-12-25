С 7 октября движение ограничат в четырёх районах Петербурга

На обозначенных ГАТИ участках пройдут дорожные работы.

С пятницы, 7 октября, в 4-ёх районах Северной столицы ограничат движение на ряде участков. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Так, до 15 апреля 2023 года в Центральном районе автомобилисты не смогут проехать по площади Пролетарской Диктатуры в связи с ремонтом ограждения. Менее затяжное ограничение введут в Красногвардейском районе. Оно косётся закрытия проезда от дома № 18 до дома № 24 по 5-й линии Ново-Ковалево включая перекресток с 4-й Поперечной улицей и продлится до 14 октября.

На сутки ограничат проезд по перекрестку улицы Маршала Казакова и улицы Десантников в Красносельском районе. Наконец, в Петродворцовом районе до 8 октября будет недоступен проезд по Александровской улице от Среднего переулка до дома № 11 по Николаевской улице.

Ранее мы сообщили о том, что на федеральной трассе А180 "Нарва" введут реверсивное движение до 17 октября.

Фото: Piter.TV