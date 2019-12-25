В пятницу на семи трассах Ленобласти ограничат движение из-за дорожных работ

Также водителей ждёт ограничение скорости на двух участках.

В пятницу, 22 июля, в Ленобласти будут действовать частичные ограничения движения на семи трассах в связи с проводимыми дорожными работами. Информацией об этом поделилась пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Временно водители не смогут проехать по участкам дорог Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-114 "Вологда – Тихвин", А-120 "Санкт-Петербургское южное — полукольцо" и А-181 "Скандинавия".

Также водителей предупреждают о скоростных отграничениях на трассах А-121 "Сортавала" и А-181 "Магистральная".

Ранее автомобилистов предупредили о скоростных ограничениях в районе развязки с Октябрьской набережной.

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