Петербургских автомобилистов предупредили об ограничениях движения 18 и 19 января

Объездными путями необходимо будет воспользоваться в трёх районах.

В период с 18 по 19 января в Петербурге будет ограничено или закрыто движение на трассах в трёх районах. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Так, 18 января строительство газопровода перекроет движение по улице Лопатина на участке от улицы Подвойского до Кржижановского в Невском районе города. В этот же день до конца марта продлят ограничение на Полевой улице в Петро-Славянке (Колпинский район). Там будут завершат прокладку электросетей. Наконец, с 19 по 20 января в Горелово (Красносельский район) ограничат движение по Аннинскому шоссе.

Представители ГАТИ принесли извинения за неудобства и отметили, что водителям необходимо заранее продумать свой маршрут в указанные даты.

Ранее мы сообщили о том, что проект улицы между проспектом Буденного и Красносельским шоссе разработали в Петербурге.

Фото: Piter.TV