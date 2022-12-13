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Петербургских автомобилистов предупредили об ограничениях движения 18 и 19 января
Сегодня, 18:58
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Петербургских автомобилистов предупредили об ограничениях движения 18 и 19 января

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Объездными путями необходимо будет воспользоваться в трёх районах.

В период с 18 по 19 января в Петербурге будет ограничено или закрыто движение на трассах в трёх районах. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Так, 18 января строительство газопровода перекроет движение по улице Лопатина на участке от улицы Подвойского до Кржижановского в Невском районе города. В этот же день до конца марта продлят ограничение на Полевой улице в Петро-Славянке (Колпинский район). Там будут завершат прокладку электросетей. Наконец, с 19 по 20 января в Горелово (Красносельский район) ограничат движение по Аннинскому шоссе.

Представители ГАТИ принесли извинения за неудобства и отметили, что водителям необходимо заранее продумать свой маршрут в указанные даты. 

Ранее мы сообщили о том, что проект улицы между проспектом Буденного и Красносельским шоссе разработали в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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