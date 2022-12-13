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Движение на трёх участках КАД перекроют из-за уборки смёта с 14 апреля
Сегодня, 12:32
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Движение на трёх участках КАД перекроют из-за уборки смёта с 14 апреля

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На оставшихся полосах ограничат скорость до 50 км/ч.

С пятницы, 14 апреля, на трёх участках КАД в Северной столице перекроют полосу движения для уборки смёта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идёт о временном перекрытии четвёртой полосы от развязки с Мурманским шоссе до развязки с Колтушским шоссе, а также четвёртой полосы на участке с 39-го по 34-й км на участке от развязки с Рябовским шоссе до развязки с Пискарёвским проспектом, и, наконец – третью полосу на участке от развязки с Таллинским шоссе до развязки с Красносельским шоссе.

Ограничения продлятся до 18 апреля. В это время на оставшихся полосах будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ограничения кад, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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