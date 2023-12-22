Часть внешнего кольца на дамбе перекроют с 18 марта

Специалисты будут проводить ремонт деформационного шва на мосту водопропускного сооружения В-2.

На дамбе в Петербурге на месяц будет ограничено движение транспорта из-за дорожно-мостовых работ. Об этом сообщила пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Специалисты будут проводить ремонт деформационного шва на мосту водопропускного сооружения В-2.

В связи с этим, с 18 марта по 18 апреля будет полностью перекрыто движение по внешнему кольцу КАД и организована временная схема реверсивного движения по внутреннему кольцу – по одной полосе в каждом направлении.

Ранее в КЗС петербуржцев предупредили об опасности выхода на лед.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"