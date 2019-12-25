Из чемодана туристки в центре Петербурга похитили валюту

Воры прихватили с собой 1 тыс. евро, столько же долларов и 15 тыс. рублей.

Приехавшую на отдых в Северную столицу из Ханты-Мансийска туристку ограбили в самом центре города. Воры достали из чемодана женщины валюту. Об этом стало известно Piter.TV.



В полницию отдыхающая обратилась в понедельник, 8 августа. Она рассказала, что чемодан находился на съемной квартире по улице Марата. После визита грабителей, потерпевшая недосчиталась 1 тыс. евро, 1 тыс. долларов и 15 тысяч рублей. При этом, признаков взлома у двери не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV

