Неизвестный похитил более 14 тыс. рублей из офиса на Новаторов

Преступник скрыл лицо под маской. Менеджер вызвала полицию с помощью тревожной кнопки.

Вечером воскресенья, 8 января, в экстренные службы поступило сообщение от менеджера ООО "МКК СКОРФИН". Девушка рассказала, что около 20:45, неизвестный, находясь в помещении ООО "МКК Деньги сразу" на бульваре Новаторов открыто похитил 14 300 рублей, принадлежащих организации. Об этом стало известно Piter.TV.

Офис компании оборудован видеонаблюдением, тревожной сигнализацией и тревожной кнопкой, которой менеджер воспользовалась примерно в 20:50. Преступник успел скрыться с места ограбления до приезда полицейских. На вид ему 20-25 лет, рост около 160 см, одет в темную одежду с капюшоном. Лицо он скрывал под маской.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: Piter.TV