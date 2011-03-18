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Неизвестный поджёг букмекерскую контору на Ветеранов

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Злоумышленник попытался ограбить организацию, а затем вылил из бутылки воспламеняющуюся жидкость.

В ночь на субботу, 30 июля, в букмекерской конторе на проспекте Ветеранов произошла попытка ограбления с поджогом. Об инциденте стало известно Piter.TV.

Сообщение в полицию направила оператор организации. По её словам, примерно в 0:10 в здание вошёл неизвестный мужчина и потребовал деньги. Получив отказ, он вылил через окошко операторской неустановленную жидкость из бутылки, поджёг её и скрылся. 

На вид  злоумышленнику 35-40 лет, рост – 175-180 см, одет в чёрную куртку с капюшоном.  

Ранее мы сообщили о том, что мигрант зарезал соотечественницу на улице Симонова.

Видео: Piter.TV

Теги: криминал, поджег, проспект ветеранов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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