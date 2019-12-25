Мужчина ограбил ломбард на Среднем проспекте

Злоумышленник угрожал сотруднику организации пистолетом.

В воскресенье, 2 июля, от 33-летнего сотрудника ломбардного отделения поступило сообщение о том, что в период с 10:00 до 10:20 на рабочем месте его организацию ограбил неизвестный мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявителя, грабитель вошёл в помещение ломбарда на Среднем проспекте, и, угрожая ему предметом похожим на пистолет, похитил свой "заложенный" ранее мобильный телефон Realme C 55 стоимостью 4 000 рублей, после чего с места происшествия скрылся.

Оперативники задержали подозреваемого по "горячим следам" в хостеле на 6-й линии Васильевского острова. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель Красноярска. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что житель Ленобласти схватил петербурженку на Энгельса и требовал оформить на ее имя кредит.

Фото: Piter.TV