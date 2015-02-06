Полиция задержала двух мужчин, почти ограбивших квартиру в Шушарах

Владелец квартиры смог спрятаться в другой комнате вместе с супругой: в результате налётчики ушли ни с чем. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

В ночь на понедельник, 18 декабря, в полицию обратился петербуржец, сообщивший о попытке ограбления его квартиры в Шушарах. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам мужчины, на него напали двое неизвестных в подъезде, прыснули в лицо газовый баллончик и потребовали выдать им сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Владелец квартиры смог спрятаться в другой комнате вместе с супругой: в результате налётчики ушли ни с чем.

Подозреваемых удалось задержать к 16:00 на Малой Балканской улице. Ими оказались мужчины 46-ти 43-ёх лет, один из них уже привлекался к ответственности за криминал. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее мы сообщили о том, что упавшего в подъезде в обморок петербуржца обокрал сосед.

Фото: Piter.TV