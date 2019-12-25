Ограбивший ТРК "Европолис" на более чем 2,5 млн рублей охранник избежал колонии

Ему дали четыре года условно с испытательным сроком два года.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении охранника, который ограбил ТРК "Европолис" на Полюстровском проспекте. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что в ночь на 25 декабря 2018 года мужчина вместе с сообщником вынес со склада магазина дорогостоящую технику. Добычей злоумышленников стали игровые приставки, компьютеры, мобильные телефоны, смарт-часы и портативная акустика. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Суд назначил охраннику четыре года условно с испытательным сроком два года. Также ему нужно вернуть 1,8 млн рублей.

Ранее звукорежиссеру БДТ вынесли приговор за ранение тещи ножом.

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