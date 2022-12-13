В петербургских МФЦ можно оформить единое пособие на ребёнка

Родители могут подать общее заявление на всех детей, которые не достигли 17-летнего возраста.

С прошлого понедельника, 9 января, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка в Северной столице возможно оформить в городских МФЦ. Об этом сообщили Новости администрации Московского района города.

С этого момента родители могут подать общее заявление на всех детей, которые не достигли 17-летнего возраста. Продление пособия будет происходить 1 раз в год. Оно включает в себя выплаты беременным женщинам, а также выплаты на первого ребенка до достижения им 3-х лет, и аналогичные выплаты третьего ребенка.Также объединение коснулось выплат на ребенка от 3-х до 7-ми лет и от 8-ми до 17-ти лет.

Напомним, что оформление единого пособия на ребёнка также доступно электронном виде на портале госуслуг.

Ранее мы сообщили о том, что ещё в шести МФЦ Петербурга установили отечественную систему управления очередью.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"