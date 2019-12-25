Офицеру Росгвардии, отправившего срочника в кому, дали 2 года условно

Между офицером и солдатом проходил спарринг-испытание.

Во вторник, 21 июля, стало известно, что офицера, устроившего спарринг, закончившийся комой солдата-срочника, приговорили к двум годам условно.

Сообщается, что в сентябре прошлого года в воинской части в Ленобласти между офицером и солдатом проходил спарринг-испытание, после чего солдат потерял сознание и впал в кому. Позже выяснилось, что у военнослужащих был конфликт. Однако как именно произошел инцидент, неизвестно доподлинно: показания свидетелей расходились, к тому же военные отказались проходить полиграф.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кому 1-й степени. Потерпевший приговором не доволен и пожалел офицера. Он отметил, что на спарринг напросился сам и потерял сознание после завершения поединка.

Отметим, что офицера признали виновным по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

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Фото: Piter.TV