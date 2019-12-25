Офицер Росгвардии получил условный срок за хищение ГСМ на 30 млн руб

Мужчину признали виновным в хищении госимущества и служебном подлоге.

Офицер Росгвардии получил условный срок за хищение ГСМ на 30 млн рублей. Об этом рассказали журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственный источник. По данным агентства, начальник службы горючего и смазочных материалов авиационной части силового ведомства получил 4,5 года условно при испытательном сроке в три года. Мужчина не сможет занимать государственные должности. Также суд удовлетворил иск о возмещении причиненного ущерба.

Следствие заявило, что с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года фигурант расследования в составе организованной преступной группы списывал с учета воинской части топливо. Далее "предприниматель" сбывал его сторонним компаниям. Вырученными денежными средствами н распоряжался по своему усмотрению. Росгвардеец признался в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Известно, что фигурант уголовного дела служил в Краснодаре. Александра Ревву признали виновным в присвоении государственного имущества и служебном подлоге.

Суд в Москве арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время акции 31 января.

Фото: Piter.tv