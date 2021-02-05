Суд в Москве арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время акции 31 января

Пожар был потушен на площади пять квадратных метров.

Суд в Москве арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время акции протеста 31 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Таганского суда.

Подозреваемый Сергей Василенко 26-ти лет отправлен в СИЗО на срок до 31 марта — на один месяц и 28 суток. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пожар был потушен на площади пять квадратных метров.

Ранее мы писали, что петербуржцу выплатят 2 млн рублей за гибель дочери в авиакатастрофе над Синаем.

Видео: YouTube / Razenbau TV