Одностороннее движение вводится на улицах Центрального района 25 августа

Изменения коснутся пяти улиц.

Со среды, 25 августа, на пяти улицах в Центральном районе Северной столицы начнёт действовать одностороннее движение автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Комтраснса города.

Проехать только в одну сторону теперь можно будет по Инженерной улице на участке от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, а также по Москательному переулку от набережной канала Грибоедова до Банковского переулка, по набережной Мойки (нечётная сторона) вдоль Марсового поля до Аптекарского переулка. Наконец, одностороннее проезда введут от Миллионной улицы до набережной Мойки, и по Ставропольскому переулку от Таврического переулка до Шпалерной улицы.

Водителей настоятельно просят учитывать нововведения при планировании маршрута.

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Фото: Piter.TV