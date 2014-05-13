Осенью в Петербурге установят новые светодиодные светофоры

К осени в Северной столице установят светодиодные светофоры по 74 адресам. Также к этому сроку по 27 адресам запланировано обустойство искусственных неровностей на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Конктракты на поставку технических средств заключили представители Дирекции по организации дорожного движения города. Новые светофоры и "лежачие полицейские" обеспечат безопасность на проблемных участках дорог Петербурга.
Отмечается, что 40 из 74 светофорных объектов будут снабжены звукового голосового сопровождения для удобства людей с ограниченными возможностями.
Ранее мы сообщили о том, что перекресток проспекта Энергетиков и шоссе Революции останется круговым.
Фото: Pexels
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