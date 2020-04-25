Одна легковушка догнала другую на Зеленогорском шоссе

Рядом с местом случившегося образовалась пробка длиной 4 километра.

В субботу, 25 апреля, в Курортном районе Северной столицы произошло ДТП. В распоряжении Piter.tv оказалось видео последствий случившегося.

Легковой автомобиль врезался в иномарку на Зеленогорском шоссе, недалеко от села Репино. Очевидцы уточняют, что рядом с местом случившегося образовалась пробка длиной 4 километра. Некоторые водители объезжают ДТП по обочине, но грузовикам проехать не получается.

Ранее мы писали, что две иномарки столкнулись на Серебристом бульваре.

Фото: vk.com/spb_today