Трамвайный парк №5 празднует день рождения

"Ланскому" трамвайному парку исполняется 104 года.

В пятницу, 24 сентября, свой день рождения отмечает трамвайный парк № 5 – один из старейших в Петербурге, известный также по историческому названию "Ланской". Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Парк обеспечивает перевозку пассажиров на 7 маршрутах в наиболее загруженной северо-западной части города. Ежедневно на линии выходят до ста пассажирских вагонов. Отмечается, что у парка есть депо, оборудованное для проведения ремонта и осмотра подвижного состава. Также предприятие входит в число ведущих по объёму пассажироперевозок и является одним из крупнейших подразделений "Горэлектротранса".

Ранее мы писали, что в Петербурге ожидается масштабное обновление электротранспорта.

Фото: Горэлектротранс / телеграм; Piter.tv