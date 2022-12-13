Один человек пострадал в результате драки со стрельбой в российском городе

Полиция разыскивает участником уличного конфликта.

В российском городе произошла драка со стрельбой, в результате которой один человек пострадал. Соответствующее заявление сделали представители Telegram-канала SHOT. В СМИ уточнили, что инцидент зафиксирован на территории Махачкалы, по улице Дзержинского. В потасовке принимали участие несколько человек. Местные жители в какой-то момент услышали звук, который напомнил им выстрел. К месту происшествия незамедлительно выехали бригады правоохранительных органов. Однако преступникам удалось скрыться с места событий. Раненный мужчина был увезен в неизвестном направлении на одном из транспортных средств. В настоящее время участников конфликта разыскивают сотрудники полиции.

Напомним, что ранее 25 января в Махачкале силовики объявили план "Перехват" из-за неизвестного мужчины, который гулял по городу с дробовиком. По данным пресс-слцжбы регионального МВД, в дежурную часть обратились очевидцы, которые рассказали, что вооруженный человек ходит по проспекту Расула Гамзатова. Подозреваемый направлял оружие на прохожих, а также открывает огонь в воздух. В итоге местным стрелком оказался 35-летний житель села Ингиши Мурад Абдулкадыров. Ранее мужчина не был судим. Из-за его действий пострадали два человека.

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Фото и видео: Telegram / SHOT