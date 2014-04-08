В ночном пожаре в квартире на Малой Посадской погиб мужчина

В ночь на 13 мая в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. В доме №6 на Малой Посадской улице загорелась 5-комнатная коммунальная квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Приехавшие на место происшествия пожарные выяснили, что в коммуналке горит одна из комнат. Огонь распространился по площади 10 квадратных метров.
Пламя тушили 15 человек из личного состава МЧС и три единицы техники. Возгорание удалось локализовать за полчаса.
По предварительной информации, во время пожара погиб мужчина. В квартире нашли его труп.
Ранее мы писали, что на Крестовском острове на съемках взорвали автомобиль.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все