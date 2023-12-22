Очистка парка Ораниенбаум к летнему сезону пройдёт в конце апреля

Главный хранитель фонда "Скульптура Ораниенбаума" Арсений Шевлягин отметил, что скульптуры пережили зиму в хорошем состоянии.

В парке Ораниенбаум в Ломоносове продолжаются подготовительные работы к летнему сезону. Раскрытие скульптур из зимних футляров, очистка дорожек и другие мероприятия проводятся согласно плану, утвержденному руководством музея-заповедника. По данным пресс-службы, освобождение скульптур от футляров запланировано на 20 апреля, при благоприятной погоде.

Главный хранитель фонда "Скульптура Ораниенбаума" Арсений Шевлягин отметил, что скульптуры пережили зиму в хорошем состоянии, без повреждений.

Территория парка активно готовится к открытию для посетителей летом. Розы обрезаны, тюльпаны скоро распустятся, а санитарные работы уже завершены.

Ранее мы сообщили о том, что весенняя высадка деревьев и кустарников в Петербурге начнётся 11 апреля.

Фото: peterhofmuseum.ru