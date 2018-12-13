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Очевидцы: в Петербурге загорелся пост ГАИ
Сегодня, 10:28
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arteliseev

Очевидцы: в Петербурге загорелся пост ГАИ

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На месте происшествия появились пожарные расчеты МЧС.

О происшествии стало известно утром в субботу, 25 мая. Огонь охватил пост на Колтушском шоссе в Красногвардейском районе города.

"Горит пост ГАИ между Косыгина и КАД. Горит, Мчс тушит", - написал очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

На фото видны два пожарных расчета. Обстоятельства случившегося уточняются. Очевидцы в соцсетях уточняют, что этот пост давно не используется по назначению, как и его "коллега" на Мурманском шоссе. 

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, данный инцидент произошел четыре дня назад на Колтушском шоссе, пост не действующий и на балансе ГИБДД не состоит.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге снизили плату за перехватывающие автостоянки. На некоторых парковках стоимость упала сразу на 50%. Так, на Синопской набережной автомобилисты смогут оставить "железного коня" не за 600 рублей в сутки, а за 300 рублей. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: гаи, город, очевидцы, петербург, соцсети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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