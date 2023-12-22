Объявления США о новых пошлинах на товары КНР вскоре последуют

Джейк Салливан оценил таможенные нововведения в США для продукции из Китая.

Американская администрация при президенте Джо Байдене намерена объявить о введении новых импортных пошлин на определенные категории товаров из Китая в ближайшее время. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ вопрос о введении дополнительных таможенных пошлин Вашингтоном на импортируемые товары из КНР.

Конкретика будет объявлена в надлежащее время. Я бы сказал, в кратчайшие сроки. Джейк Салливан, помощник главы США

Глава государства объявил в апреле 2024 года о намерении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. После этого информационное агентство The Reuters со ссылкой на собственные источники уведомило читателей о том, что Джо Байден собирается в ближайшее время объявить о новых пошлинах на китайские товары, которые нацелены на стратегические секторы. В частности, речь идет об электромобилях. А 10 мая газета The Wall Street Journal уточнила в материале, что пошлины на импорт электромобилей с территории КНР могут быть увеличены в США в четыре раза.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television