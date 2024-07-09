В ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление был тяжело ранен.

Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы рассказал о своих мотивах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел в начале июня на улице Алексея Смирного. Подозреваемый застрелил 34-летнего мужчину. В ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление был тяжело ранен. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Отмечается, что обвиняемый был знаком с потерпевшим и совершил убийство из личных неприязненных отношений к нему.

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Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА СТОЛИЦЫ