Обвиняемый в госизмене физик занимался гиперзвуковыми самолетами

Обвиняемый в государственной измене физик занимался гиперзвуковыми самолетами. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте. Он изучает вопросы функционирования авиационной техники в сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. По этим темам ученых написал 119 научных работ, которые представлены в электронной библиотеке
elibrary.Индекс Хирша у ученого равен пяти.
Среди работ специалиста значатся исследования турбулентности во время полета на больших числах Маха, исследование концепций высокоскоростных гражданских самолетов и другое. Он публиковал материал в рамках международного проекта Hexafly-int (High-Speed Experimental Fly Vehicles – International и анализировал гиперзвуковые технологии за границей.
Напомним, что Лефортовский суд Москвы постановил арестовать фигуранта расследования. Анатолия Губанова подозревают в госизмене.
Суд продлил арест обвиняемому по делу о госизмене Ивану Сафронову.
Фото: Piter.tv
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