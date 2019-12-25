Обвиняемый в госизмене физик занимался гиперзвуковыми самолетами

Анатолий Губанов подозревается в госизмене.

Обвиняемый в государственной измене физик занимался гиперзвуковыми самолетами. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что Анатолий Губанов работает в Центральном аэрогидродинамическом институте. Он изучает вопросы функционирования авиационной техники в сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. По этим темам ученых написал 119 научных работ, которые представлены в электронной библиотеке

elibrary.Индекс Хирша у ученого равен пяти.

Среди работ специалиста значатся исследования турбулентности во время полета на больших числах Маха, исследование концепций высокоскоростных гражданских самолетов и другое. Он публиковал материал в рамках международного проекта Hexafly-int (High-Speed Experimental Fly Vehicles – International и анализировал гиперзвуковые технологии за границей.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы постановил арестовать фигуранта расследования. Анатолия Губанова подозревают в госизмене.

Суд продлил арест обвиняемому по делу о госизмене Ивану Сафронову.

Фото: Piter.tv