Фигуранты расследования отправятся в колонию строгого режима.

Обвиняемых в похищении и убийстве девочки в Костроме осудили пожизненно. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей", которые находятся в зале Костромского областного суда. Ранее прокуратура запросила такого наказания для фигурантов расследования. В присутствии СМИ судья Юлия Шумилова огласила как вводную, так и результативную часть решения инстанции.

Назначить... наказание в виде пожизненного лишения свободы. Юлия Шумилова, судья

Наказание за преступление оба осужденных будут в колонии строгого режима. напомним, что еще 4 января пятилетняя девочка из Костромы вышла на улицу Северной Правды, после чего - исчезла. Правоохранительные органы задержали мужчин 24 и 45 лет, которые признались в убийстве пропавшей. тело жертвы силовики нашли в комнате местного общежития. Прокуратура отметила, что фигуранты дела ранее были судимы. Один из них отбывал наказание за сексуальное насилие и порнографию.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

