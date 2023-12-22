Обустройство территории музея Арктики и Антарктики обсудили в Петербурге

Современная планировка будет включать в себя несколько зон: санитарно-техническую, просветительскую, выставочное пространство, фотозону и арктический сад.

В Музее Арктики и Антарктики прошло общественное слушание специалистов в области архитектуры и жителей Петербурга. На собрании участники обсудили реализацию проектов "Арктический сад" и "Льды Антарктики". В планах – создать универсальное пространство для прогулки посетителей музея и маломобильных горожан.

Как подчеркнула директор Музея Арктики и Антарктики Наталья Петрова, учреждение располагается в объекте культурного наследия, а именно в Никольской единоверческой церкви. Музей находится здесь с 1933 года. В рамках охранного обязательства, которое было получено от КГИОП в 2018 году, состоится модернизация территории. Современная планировка будет включать в себя несколько зон: санитарно-техническую, просветительскую, выставочное пространство, фотозону и арктический сад. "Живой уголок" хотят создать с использованием тех растений, которые будут приспособлены к климатическим условиям Петербурга. В их число вошли Колобантус кито, Голубика карликовая, Ива полярная.

В этом саду на самом ограждении будет информация про растения, их особенности. Сам бортик будет под наклоном. Поэтому, если посетитель просто пришел погулять, то он все равно может узнать что-то новое. Также будет действовать зона гостеприимства. Там будет расположен терминал для электронной покупки билета. Таким образом, люди, идущие по улице Марата, смогут приобрести билет, а также погулять по самой территории. Еще около музея мы поставим арт-объекты из стеклопластика – белого медведя и пингвина. Ева Дановская, ландшафтный архитектор

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Фото: Citywalls.ru