Выделенная полоса для общественного транспорта появится в Красногвардейском районе

Комтранс обустраивает выделенную полосу для общественного транспорта в Красногвардейском районе.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга продолжается обустройство выделенной полосы для общественного транспорта. По завершении всех работ она протянется от площади Александра Невского до проспекта Косыгина. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

На данный момент на участке от перекрестка Заневского проспекта и проспекта Энергетиков до проспекта Косыгина устанавливаются Г-образные опоры взамен временных конструкций, которые существовали с 2017 года в период реконструкции трамвайных путей.

Перед закрытием станции метро "Ладожская" на капитальный ремонт, выделенная полоса для движения трамваев была обустроена на мосту Александра Невского путем установки делиниаторов. Полностью завершить обустройство этой непрерывной выделенной полосы планируется до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта в четырех районах с 13 октября.

Видео: комитет по транспорту Петербурга