На станции метро "Обухово" выполнили капремонт эскалатора № 1

Об окончании работ рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

В Петербурге подошел к концу капитальный ремонт эскалатора Nº1 станции "Обухово". Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Работы на объекте завершены, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". Специалисты заменили главный вал эскалатора, обновили 695 ступеней, тяговые цепи и направляющие лестничного полотна.

Ранее на Piter.tv: станцию метро "Сенная" закрыли на вход из-за повреждения ступеней стилобата.

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Фото: Piter.tv