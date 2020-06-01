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На станции метро "Обухово" выполнили капремонт эскалатора № 1
Сегодня, 9:02
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На станции метро "Обухово" выполнили капремонт эскалатора № 1

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Об окончании работ рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

В Петербурге подошел к концу капитальный ремонт эскалатора Nº1 станции "Обухово". Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. 

Работы на объекте завершены, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". Специалисты заменили главный вал эскалатора, обновили 695 ступеней, тяговые цепи и направляющие лестничного полотна.

Ранее на Piter.tv: станцию метро "Сенная" закрыли на вход из-за повреждения ступеней стилобата.

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Фото: Piter.tv

Теги: метро, обухово, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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