Обсуждение схемы обращения с отходами в Петербурге продлили до конца мая

Решение принято в связи с продлением периода нерабочих дней до 30 апреля.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге продлили обсуждение схемы обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Обсуждение продлится до 29 мая. Соответствующие решение связано с тем, что в России объявлен "нерабочий апрель" из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, что уже доработанный проект Территориальной схемы размещен на сайте Комитета по благоустройству. В ведомстве отметили, что горожане могут направить замечания и предложения в адрес комитета на Караванной улице или на электронную почту.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный ответит на жалобы петербуржцев по мусорной реформе.

Фото:пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга