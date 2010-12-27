Общественный совет по ЖКХ Выборгского района принял к рассмотрению вопросы управляющих компаний

Председатель Общественно-координационного совета по ЖКХ Сергей Балабанов отметил, что вопрос включен в повестку дня в связи с обращением управляющих компаний.

Общественный совет по ЖКХ рассмотрел, как происходит расчет расхода электроэнергии в местах общего пользования и факторы возникновения убытков управляющих организаций, обслуживающих жилфонд.

Участниками совещания стали представители крупных управляющих компаний в Выборге. К диалогу были приглашены представители комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района и руководство выборгского отделения "РКС-Энерго".

Председатель Общественно-координационного совета по ЖКХ Сергей Балабанов отметил, что вопрос включен в повестку дня в связи с обращением управляющих компаний.

Директор Выборгского отделения ООО "РКС-Энерго" Светлана Родионовская пояснила нормы законодательства, права управляющих компаний по организации учета электроэнергии на общедомовые нужды, порядок обращения при применении энергосберегающего оборудования и другие профильные моменты, касающиеся начислений и расчетов за электроэнергию на общедомовые нужды, а также рассказала о перспективах 2020 года.

"Законодательство обязывает гарантирующих поставщиков оборудовать многоквартирные дома общедомовыми приборами учета. Поэтому сейчас формируется обширная инвестиционная программа. Мероприятия будут осуществляться поэтапно", - сообщила Светлана Родионовская о планах на перспективу.

Участники заседания пришли к единому мнению о том, что удаленный контроль гарантирующим поставщиком электроэнергии достоверности показаний, переданных жителями привел бы в соответствие баланс интересов жителей, управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций.

В ходе диалога рассматривались причины возникновения факторов, отражающихся на затратах по содержанию мест общего пользования, причины расхождений между фактическим потреблением и начисленным размером платы за электроэнергию в местах общего пользования, объемы начислений и оплаты в домах, оснащенных общедомовыми приборами учета и не оборудованных ими.

Удалось прийти к пониманию законодательных пробелов, влияющих на деятельность коммерческих организаций, которые работают в сфере обслуживания жилфонда. В связи с чем Общественный совет по ЖКХ Выборгского района принял решение сформировать обращение для рассмотрения на уровне Общественной Палаты Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО